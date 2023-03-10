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За добу російські війська випустили по Херсонщині понад 400 снарядів – ОВА

Пошкоджений обстрілами житловий будинок у Херсоні, 9 березня 2023 року

Російські війська 79 разів обстріляли територію Херсонщини за добу, повідомляє обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, російські війська випустили по області понад 400 снарядів.

«Мирні населені пункти потерпали від атак з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА. Армія РФ дев’ять разів била по житлових кварталах Херсона. Ворожі снаряди влучили в зупинку громадського транспорту, крамницю, приватні та багатоквартирні будинки», – йдеться в повідомленні.

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За даними Херсонської міської ради, внаслідок обстрілів Херсона загинули чотири людини, в області троє людей отримали поранення. Серед них – 13-річний хлопчик, який отримав осколкові поранення.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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