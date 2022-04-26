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На Запоріжжі звільнено з полону військ РФ голову райради

У Запорізькій ОВА на початку квітня повідомляли, що з початку російського вторгнення в регіоні було викрадено понад сотню людей

Російські військові звільнили з полону голову Мелітопольської райради Сергія Прийму, повідомив начальник Управління внутрішньої політики Запорізької ОВА Володимир Марчук.

Інших деталей події в адміністрації не розголошують.

Голова Мелітопольської райради перебував у полоні військових РФ з 13 березня. Як повідомляла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, російські окупанти здійснили незаконний обшук у помешканні голови Мелітопольської райради Сергія Прийми, а потім вивезли його самого у невідомому напрямку.

У Запорізькій ОВА на початку квітня повідомляли, що з початку російського вторгнення в регіоні було викрадено понад сотню людей.

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