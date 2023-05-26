ГУР: війська РФ готують «масштабну провокацію з імітації аварії» на ЗАЕС

Російські військові у «найближчі години» готують «масштабну провокацію з імітації аварії» на захопленій ними Запорізькій атомній електростанції, заявило Головне управління розвідки Міноборони України ввечері 26 травня.

«Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну», – йдеться в повідомленні.

У ГУР також заявили, що для приховування своїх дій російські військові зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

«Мета цієї акції – спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування, під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу», – йдеться в повідомленні.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілах станції.

На початку цього місяця в пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання заявили, що російські військові розмістили в приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) військову техніку й вибухівку.

Перебуваючи в Україні, голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що працює над компромісним планом безпеки для ЗАЕС, і застеріг від посилення військової активності навколо неї.