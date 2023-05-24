Російські війська використовують енергоблоки ЗАЕС як військові бази – розвідка

Російські війська не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє Головне управління розвідки 24 травня, попри заклики з боку МАГАТЕ.

«Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази. На цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється», – йдеться в повідомленні ГУР.

За оцінками відомства, протягом дня біля кожного енергоблока може перебувати від п’яти до 20 одиниць техніки, ротація відбувається приховано вночі, під час комендантської години. У ГУР припускають, що у вантажівках можуть бути боєприпаси та вибухівка.

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«Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані», – додає розвідка.

Компанія «Енергоатом» повідомила 22 травня, що Запорізька АЕС знову залишилася знеструмленою через удар по останній високовольтній лінії передач Дніпровській, з якої вона живилася. Електропостачання станції відновили того ж дня.