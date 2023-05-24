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Російські війська використовують енергоблоки ЗАЕС як військові бази – розвідка

За оцінками відомства, протягом дня біля кожного енергоблока може перебувати від п’яти до 20 одиниць техніки

Російські війська не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє Головне управління розвідки 24 травня, попри заклики з боку МАГАТЕ.

«Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази. На цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється», – йдеться в повідомленні ГУР.

За оцінками відомства, протягом дня біля кожного енергоблока може перебувати від п’яти до 20 одиниць техніки, ротація відбувається приховано вночі, під час комендантської години. У ГУР припускають, що у вантажівках можуть бути боєприпаси та вибухівка.

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«Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані», – додає розвідка.

Компанія «Енергоатом» повідомила 22 травня, що Запорізька АЕС знову залишилася знеструмленою через удар по останній високовольтній лінії передач Дніпровській, з якої вона живилася. Електропостачання станції відновили того ж дня.

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