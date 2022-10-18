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У російських військових в Херсоні проблеми із забезпеченням – голова військової адміністрації

«В нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тисяч озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані»

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що зараз в окупованому місті знаходиться понад 20 тисяч озброєних російських військових. Про це вона сказала у коментарі для проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«На цей час ситуація в Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тисяч озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані, скажімо так. Є проблематика стосовно забезпечення продуктами, є проблематика стосовно забезпечення пальним у них і, звісно, доставлення саме зброї, з цим теж є великі проблеми», – стверджує Лугова.

Вона також повідомила, що місцеві жителі спостерігають активну евакуацію як військових, так і тих, хто з ними співпрацює.

«На сьогоднішній момент колаборанти, скажу вам відверто, сплять у бронежилетах і дуже пожвавлено вивозять все, що нажито, як то кажуть, непосильним трудом – меблі зі своїх домівок, абсолютно все вантажать на вантажівки і переправляють з правого берега на лівий, у бік Криму, їдуть туди», – розповіла Лугова.

Генштаб ЗСУ повідомив 16 жовтня, що російські окупаційні війська посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області і розпочали процес евакуації так званих «державних установ».

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