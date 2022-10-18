У російських військових в Херсоні проблеми із забезпеченням – голова військової адміністрації

Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що зараз в окупованому місті знаходиться понад 20 тисяч озброєних російських військових. Про це вона сказала у коментарі для проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«На цей час ситуація в Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває, за різними даними, від 20 до 25 тисяч озброєних солдатів РФ, які налякані, психологічно зруйновані, скажімо так. Є проблематика стосовно забезпечення продуктами, є проблематика стосовно забезпечення пальним у них і, звісно, доставлення саме зброї, з цим теж є великі проблеми», – стверджує Лугова.

Вона також повідомила, що місцеві жителі спостерігають активну евакуацію як військових, так і тих, хто з ними співпрацює.

«На сьогоднішній момент колаборанти, скажу вам відверто, сплять у бронежилетах і дуже пожвавлено вивозять все, що нажито, як то кажуть, непосильним трудом – меблі зі своїх домівок, абсолютно все вантажать на вантажівки і переправляють з правого берега на лівий, у бік Криму, їдуть туди», – розповіла Лугова.

Генштаб ЗСУ повідомив 16 жовтня, що російські окупаційні війська посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області і розпочали процес евакуації так званих «державних установ».