На півдні окупанти намагаються обстрілювати українські «глибоко тилові» території – Гуменюк

На півдні України російські війська намагаються обстрілювати українські тилові території, повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони «Півдня» Наталя Гуменюк.



«На півдні триває контрбатарейна боротьба як основний метод протистояння. Час від часу ворожа авіація завдає удару по тих позиціях, які ми вже звільнили території і закріплюємо позиції. Вони намагаються тиснути і на наш особовий склад таким чином. Ми завдаємо ударів у відповідь. Те, що ми тримаємо під вогневим контролем певні напрямки окупованої території, їх дуже нервує. Дистанційно, на великих відстанях вони намагаються гатити по тих територіях, які є глибоко тиловими для нас», – розповіла вона в ефірі національного ефіру.



За її словами, на півдні України зараз спостерігається певний маневр російських сил.



«Однозначно сказати, для чого це робиться – неправильна справа. Ми розуміємо, що можуть бути різні провокації, може бути накопичення сил для утримання оборони, а також не виключаємо, що вони можуть зробити певний прорив – про це свідчить і те, що напередодні три ворожих групи намагалися розвідати напрямок, який вони собі обрали як пріоритетний, щоб посунути нас з наших позицій», – додала Гуменюк.

У Генштабі ЗСУ 1 серпня повідомили, що російські сили продовжують перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України.

28 липня британська розвідка у своєму щоденному звіті заявила, що контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. У розвідці звернули увагу, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що опинилися під її контролем.