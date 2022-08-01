Війська РФ перегруповуються, намагаючись посилити позиції на півдні України – Генштаб

Російські сили продовжують перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України, повідомив у вечірньому зведенні 1 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування наших підрозділів. Здійснював обстріли із танків, ствольної і реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також додали, що силами інженерних підрозділів загарбники намагаються відновити зруйновані й пошкоджені мости і мостові переправи через річку Дніпро.

28 липня британська розвідка у своєму щоденному звіті заявила, що контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. У розвідці звернули увагу, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що опинилися під її контролем.