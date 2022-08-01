Чому РФ перекидає сили на південь і чи цілеспрямовано вбили Вадатурського?

Володимир Зеленський заявив, що Росія перекидає війська зі сходу на південь. Поблизу пошкодженого Антонівського мосту російські сили спорудили паромну переправу.

Водночас американський Інститут дослідження війни повідомляє, що російські війська також планують наступати на захід у напрямку Харківської області чи у бік Харкова.

Власник найбільшої зерно-торговельної компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський загинув під час обстрілів Миколаєва вночі 31 липня разом зі своєю дружиною Раїсою.

Вадатурського вбили цілеспрямовано?

Чому між Сербією і Косово знову може розгорітися війна і чи причетна до цього Росія?

Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода LIVE» о 18.00 на @Радіо Свобода.