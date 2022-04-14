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«Псевдоповістки від окупаційних адміністрацій ігнорувати» – Запорізька ОВА про «призов» у Мелітополі

Вулиці Мелітополя щодня патрулюють окупанти, дорогами пересувається військова техніка, квітень 2022 року

Від жителів контрольованого російськими військами Мелітополя надходить інформація, що окупаційна влада «примушує чоловіків призовного віку йти у військкомат і схиляє вступати до складу армії РФ». Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» повідомив радник голови Запорізької обласної військової адмінісмтрації Іван Ареф’єв.

«Оскільки Мелітополь – тимчасово окуповане місто, ми знаємо про терористичні методи окупантів, аналізуючи те, що відбувалося на Донбасі у 2014–15 роках. Подібні примуси з боку окупантів не є несподіванкою», – сказав він.

Радник наголосив, що в Мелітополі може бути легітимною лише українська влада. «Тож радимо мелітопольчанам, якщо вони і отримують псевдоповістки від окупаційних адміністрацій, ігнорувати їх», – наголосив Ареф’єв.

Від 25 лютого Мелітополь перебуває під контролем військ РФ. Цього тижня окупанти викрали в одному з відділень «Укрпошти» гроші, призначені для виплати пенсій місцевим жителям.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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