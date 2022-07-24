В АМПУ розповіли, як будуть організовувати рух суден до трьох портів на Одещині

В Адміністрації морських портів України заявляють про підготовку до відновлення роботи українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Про це повідомляє пресслужба адміністрації в фейсбуці.

В АМПУ зауважують, що прибуття та відправлення суден до цих портів буде здійснюватися шляхом формування каравану, який буде супроводжувати провідне судно.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.