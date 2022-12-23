Росія для посилення поліцейських заходів перекинула до Бердянська військових Росгвардії – Генштаб ЗСУ

Росія для посилення поліцейських заходів перекинула до окупованого Бердянська кілька сотень військових Росгвардії, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.



«З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу росгвардії», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними штабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках російські військові продовжують обстріли цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад сорок населених пунктів, серед них – Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також противник завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.

Перевірити цю інформацію в умовах війни не є можливим.

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За даними Генштабу ЗСУ, у вересні Росія вже відправляла до Бердянська підрозділи Росгвардії.

Частина Херсонської та Запорізької областей перебувають під тимчасовою окупацією російський військ. 11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Війська РФ відступили на лівобережжя Херсонщини. Але після відступу російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон та інші деокуповані населені пункти Херсонської області.