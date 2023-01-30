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Зеленський поїхав на Миколаївщину

Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом регіону, військовими та з силовиками Миколаївщини, а також він зустрівся з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський поїхав з робочою поїздкою на Миколаївщину.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський провів нараду з керівництвом регіону, командуванням ОУВ «Херсон», а також з силовиками Миколаївщини.

«Учасники обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак з боку Росії. У цьому контексті розглянули питання поточного стану енергетичної інфраструктури регіону, засобів її захисту й темпів відновлення», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський зустрівся із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони відвідали поранених українських військових в одному зі шпиталів Миколаєва.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час відвідин Миколаєва, 30 січня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час відвідин Миколаєва, 30 січня 2023 року

Це вже друга поїздка Зеленського на Миколаївщину. Вперше після початку масштабного російського вторгнення він відвідав Миколаїв у червні минулого року.

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