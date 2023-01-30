Зеленський поїхав на Миколаївщину

Президент України Володимир Зеленський поїхав з робочою поїздкою на Миколаївщину.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський провів нараду з керівництвом регіону, командуванням ОУВ «Херсон», а також з силовиками Миколаївщини.



«Учасники обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак з боку Росії. У цьому контексті розглянули питання поточного стану енергетичної інфраструктури регіону, засобів її захисту й темпів відновлення», – йдеться у повідомленні.



Крім того, Зеленський зустрівся із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони відвідали поранених українських військових в одному зі шпиталів Миколаєва.

Це вже друга поїздка Зеленського на Миколаївщину. Вперше після початку масштабного російського вторгнення він відвідав Миколаїв у червні минулого року.