Заклади освіти і житлові будинки пошкоджені обстрілами РФ у Миколаєві, одна людина поранена – мер

Заклади освіти й житлові будинки постраждали в Миколаєві 28 липня від ракетних ударів Росії, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Російські терористи не зраджують собі і цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва. Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилася частина будівлі. Поранення зазнав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна і покрівлю», – написав він у телеграмі.

Щодо житлових будинків, то на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок, заявив Сєнкевич.

Також, за словами мера, ракета влучила на територію водної станції Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.

«На щастя, ракета влучила у відкриту територію і навчальне обладнання вціліло. Частково зруйноване лише складське приміщення. У багатоповерхових будинках навколо частково пошкоджені вікна. Також вікна вибиті у церкві, яка розташована поруч», – йдеться в повідомленні.

«На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілися залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС», – додав мер.

Останнім часом російські війська щодня обстрілюють Миколаїв.

Станом на 8 липня, за даними місцевої влади, через російські обстріли з РСЗВ та ракетні удари у Миколаєві частково пошкоджені або повністю зруйновані 48 закладів освіти.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.