У Запорізької ОВА висловились з приводу того, брати чи ні паспорт РФ в окупації

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко прокоментував проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» ситуацію з отриманням російських паспортів в окупації.

«Якщо є можливість не брати, то не брати. А якщо це буде загрожувати життю або здоров’ю людини, то можна взяти. У нас всі відповідні паспортні столи, служби, ЦНАПи працюють. Ми в разі необхідності, а така необхідність буде, відновимо будь-який наш документ, що доводить українське громадянство», – сказав він.

На думку Малашко, якщо людина не брала активну участь у підтримці РФ та окупації, їх не варто вважати колаборантами.

«Якщо людина отримала паспорт і працює на той окупаційний уряд, то це і є колаборант», – додав він.

1 травня віцепремʼєрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук опублікувала рекомендації для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, щодо отримання російських паспортів. Вона зауважила, що її рекомендації українцям на ТОТ залишаються незмінними – російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати і за можливості виїхати.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 30 квітня заявив, що українці на тимчасово окупованих територіях можуть брати російський паспорт ​задля того, щоб вижити.

В Офісі президента України розтлумачили, за яких умов українські громадяни в окупації можуть взяти російський паспорт.