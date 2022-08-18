Літо-2022 в окупованому Бердянську пройшло без звичного в цей час напливу відпочивальників, концертів на Приморській площі та продажу сувенірів.

Особливо порожньо та сумно на пляжах. Серпень, як і попередні два місяці, більше нагадує кінець вересня, коли всі гості роз'їхалися по домівках, а у містян так само немає часу на відпочинок біля моря. Бердянці кажуть, що такими пустими літні пляжі ще не бачили.