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Фотогалереї

Пляжі без туристів, площі без концертів. Останній місяць літа в Бердянську (фотогалерея)

Літо-2022 в окупованому Бердянську пройшло без звичного в цей час напливу відпочивальників, концертів на Приморській площі та продажу сувенірів.
Особливо порожньо та сумно на пляжах. Серпень, як і попередні два місяці, більше нагадує кінець вересня, коли всі гості роз'їхалися по домівках, а у містян так само немає часу на відпочинок біля моря. Бердянці кажуть, що такими пустими літні пляжі ще не бачили.

Життя наче зупинилося
1 Життя наче зупинилося
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Літо проходить у Бердянську без курортників
2 Літо проходить у Бердянську без курортників
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Літо проходить у Бердянську без курортників
Серпень незвично безлюдний на бердянських пляжах
3 Серпень незвично безлюдний на бердянських пляжах
Центральний пляж, де зазвичай ніде яблуку впасти
4 Центральний пляж, де зазвичай ніде яблуку впасти
Вільні місця в кафе на пляжі
5 Вільні місця в кафе на пляжі
Літо цього року без ажіотажу&nbsp;
6 Літо цього року без ажіотажу 
Пустий пляж у водоростях, мікрорайон АКЗ
7 Пустий пляж у водоростях, мікрорайон АКЗ
Пляж біля порту, мікрорайон &laquo;Ліски&raquo;
8 Пляж біля порту, мікрорайон «Ліски»
Відпочивальників на пляжах Бердянська обмаль навіть у вихідні дні
9 Відпочивальників на пляжах Бердянська обмаль навіть у вихідні дні
Пусте убережжя, а у морі майже не видно медуз
10 Пусте убережжя, а у морі майже не видно медуз
Без черг біля роздягалень
11 Без черг біля роздягалень
Порожній пляж поруч з портом&nbsp;
12 Порожній пляж поруч з портом 

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