Руйнування Каховської ГЕС: у МЗС кажуть, що залишаються підтопленими понад 1800 будинків

Станом на 15 червня внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції залишаються підтопленими 37 населених пунктів, із яких 20 – на окупованій території України, а це понад 1800 будинків, повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зауважив, що на території Херсонщини діють 68 мотопомп, вже відкачано майже 60 тисяч тонн води з 245 будинків та підвалів Херсона. Крім того, за інформацією міністра, на території населених пунктів, де зійшла вода, працюють розміновувачі.

За словами Клименка, наразі проведено понад 220 оглядів помешкань громадян – зафіксовано більш ніж 3700 звернень від мешканців Херсонщини про пошкодження власного майна. При цьому понад 760 заяв прийнято від жителів лівобережної частини регіону.

Епідеміологічна ситуація «контрольована», зазначив Клименко.

«Але наполегливо прошу громадян вакцинувати своїх тварин. У Херсонську область вже завезено додатково 7 тисяч доз вакцини від сказу. Вакцинація необхідна для того, щоб мінімізувати ризики спалахів будь-яких хвороб і епідемій», – наголосив міністр внутрішніх справ.

Водночас, 14 червня, рятувальники казали, що підтопленими залишалися 28 населених пунктів (3 096 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.