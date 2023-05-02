Гуменюк розповіла, з чим пов’язане посилення російських обстрілів на півдні України

Посилення російських обстрілів на півдні України пов’язане з відсутністю перемог у російських окупантів, заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.



«Це більше пов’язано з тим, що ворог немає певних перемог – немає переконливих просувань на сході України, немає вздовж лінії фронту ніяких успіхів на південному напрямку. Вони не стільки б’ють у відповідь, скільки отримують задачу – максимально переключити увагу українського населення на біду, яка приходить безпосередньо в кожен дім», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.



Гуменюк зауважила, що російські війська готуються до оборони тимчасово окупованих територій півдня.



«Вони постійно займаються облаштуванням оборонних рубежів, підвищують (покращують) інженерне облаштування цих напрямків. Розуміють, що їм знадобиться не один такий рубіж, тому посилюють і другу, і третю смугу оборони. Намагаються маневрувати. Намагаються вишукувати місця, з яких можуть обстрілювати деокуповану територію. Інакше ніж терором це назвати не можна. Під атаки потрапляють житлові будинки і критична інфраструктура», – зауважила вона.



За її словами, російські війська «всіма засобами» намагаються погіршити життя людей на правому березі Дніпра.

Як повідомили в Херсонській ОВА, за минулу добу противник здійснив 71 обстріл деокупованої Херсонщини, випустивши 363 снаряди з важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації – поранені дві людини. За даними місцевої влади, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлю заводу в Херсоні.

Після деокупації правобережжя Херсонщини, зокрема обласного центру, російські війська почали регулярно обстрілювати ці території. Останнім часом місцева влада повідомляє про щоденні російські обстріли.

Через регулярні атаки з села Кізомис, яке розташоване на правобережжі Херсонщини, наприкінці квітня евакуювали всіх дітей.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.