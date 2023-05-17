На Херсонщині збільшується кількість військових РФ і блокпостів – депутат Хлань

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань стверджує, що кількість російських військових в окупованій частині регіону збільшується. Зокрема, йдеться про Арабатську стрілку. Про це він повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».
«Вся Арабатська стрілка заповнена новими російськими військовими. Абсолютно всі пансіонати заселені. І можна сказати, що відмічається збільшення кількості складу військових Російської Федерації. На Арабатській стрілці новомоболізовані проходять злагодження, навчання. Вони (окупаційні сили – ред.) зробили з Арабатської стрілки не тільки «урядовий квартал», а ще й полігон», – зазначив Хлань.
Також на окупованій частині Херсонщини збільшується кількість блокпостів, каже депутат.
«Посилюється тиск на блокпостах, особливо окупанти на блокпостах звертають увагу на відсутність російських паспортів у людей і попереджають, що наступного разу будуть вилучати майно чи транспортний засіб. Кількість блокпостів значно збільшена і в Каховці, і в Новій Каховці», – додав він.
З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені свідчення.
- Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські військові продовжують вести оборонні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках.
- За даними ГУР, на окупованих територіях півдня України залишається понад 150 тисяч російських військових, дії яких вказують на те, що вони готуються до оборони.
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