На Херсонщині збільшується кількість військових РФ і блокпостів – депутат Хлань

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань стверджує, що кількість російських військових в окупованій частині регіону збільшується. Зокрема, йдеться про Арабатську стрілку. Про це він повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» .

«Вся Арабатська стрілка заповнена новими російськими військовими. Абсолютно всі пансіонати заселені. І можна сказати, що відмічається збільшення кількості складу військових Російської Федерації. На Арабатській стрілці новомоболізовані проходять злагодження, навчання. Вони (окупаційні сили – ред.) зробили з Арабатської стрілки не тільки «урядовий квартал», а ще й полігон», – зазначив Хлань.

Також на окупованій частині Херсонщини збільшується кількість блокпостів, каже депутат.

«Посилюється тиск на блокпостах, особливо окупанти на блокпостах звертають увагу на відсутність російських паспортів у людей і попереджають, що наступного разу будуть вилучати майно чи транспортний засіб. Кількість блокпостів значно збільшена і в Каховці, і в Новій Каховці», – додав він.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені свідчення.