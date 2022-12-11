«Палало всю ніч». Що відомо про «десяток вибухів» в окупованому Мелітополі?

Увечері в суботу, 10 грудня, в окупованому Мелітополі пролунало близько десятка потужних вибухів. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізналися у місцевих жителів, що їм відомо про нічні події, які обʼєкти опинилися під ударом та що зараз відбувається в місті?



Десяток вибухів пролунали у східній частині Мелітополя близько 21:00 в суботу. Мешканці районів, що розташовані за 5 кілометрів від епіцентру подій, повідомили, що в цей час поховались у підвали та коридори.

Кілька влучень було у готельно-ресторанний комплекс «Привал мисливця», що розташований на вулиці Інтеркультурній на східному виїзді з міста. Таких потужних вибухів у місті не чули давно, кажуть наші співрозмовники, але просять не публікувати їхніх прізвищ з міркувань безпеки.

Як розповіли мелітопольці, зазначений вище комплекс – великий за площею розважальний комплекс із сауною, дерев'яними будиночками, власним рестораном. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей заклад був популярним серед жителів та гостей міста, де проводили корпоративи, дні народження та весілля.



Останнім часом, за свідченнями містян, це місце «прийшлося до душі» окупантам з-поміж представників Чеченської Республіки – вони там проживали й були постійними клієнтами в ресторані.



Місцеві жителі стверджують, що через нічні обстріли територію даного комплексу зруйновано вщент. Про кількість постраждалих російських військових у своєму телеграм-каналі, написав міський голова Мелітополя Іван Федоров: «Багато 200-х і 300-х. Поранених везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць. Деякі «швидкі» завертають до моргу».

Також мер повідомив, що, за попередніми даними, горить будівля Мелітопольської Християнської церкви, яку «окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ».



А от жителі східного району Мелітополя повідомляють, що територія ресторанно-готельного комплексу палала всю ніч. На офіційній сторінці «Привал мисливця» у телеграм-каналі з'явилася інформація про те, що «закладу більше немає», і «останнім часом він взагалі не працював».

Втім, місцеві телеграм-канали публікують відео, на якому видно, що відвідувачі на момент вибуху там були та декого витягували з вогню. Також інформацію про влучання по комплексу підтверджують російські ЗМІ, які посилаються на представника руху «Мы вместе с Россией» Володимира Рогова.

Призначений Кремлем керувати захопленою частиною Запорізької області Євген Балицький повідомив про двох загиблих та десяток постраждалих, він стверджує, що це цивільні.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно.

9 грудня Генштаб України прозвітував про удари по скупченнях російських сил у районах 7 окупованих міст на Запоріжжі.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Міський голова, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.

Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.