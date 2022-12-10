Федоров повідомив про понад 10 «гучних вибухів» у Мелітополі

В окупованому Мелітополі пролунало понад 10 «гучних вибухів», повідомив мер міста Іван Федоров.

«У Мелітополі гаряче. Понад 10 гучних вибухів чути у всіх районах міста», – написав він у телеграмі.

Пізніше Федоров додав, що за попередніми даними горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку «окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ».

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. Міський голова, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.

Російська влада у вересні оголосила про анексію чотирьох українських областей, включаючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.