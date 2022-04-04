На Херсонщині викрали ще одного голову місцевої громади – представник облради

На Херсонщині у селі Залізний Порт викрали голову Бехтерської громади Михайла Бурака. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook.

«Надійшла інформація, що сьогодні о 10:30 у Залізному Порту окупантами було викрадено голову Бехтерської громади Бурака Михайла Івановича.

Наразі його місцеперебування невідоме», – написав він.

Херсонські правоохоронці наразі про викрадення не повідомляють.

Віталій Кличко 29 березня заявив, що з 24 лютого російські військова викрали 11 міських голів та вісім інших посадовців муніципалітетів.

Російські війська вдаються до викрадення людей, зокрема, міських голів, політиків і журналістів на тимчасово окупованих територіях.