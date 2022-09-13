Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС – МАГАТЕ

Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції, чотири основні, як і раніше, не працюють, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Було відновлено другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС. Це дає змогу однією лінією забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки, а іншу тримати в резерві», – йдеться в оновленні МАГАТЕ щодо України на його сайті в понеділок пізно ввечері.

У МАГАТЕ зазначили, що останній діючий реактор №6 ЗАЕС, який працював кілька днів на потужності, необхідній для забезпечення власних потреб станції, був зупинений (10 вересня – ред.) після відновлення лінії електропередачі 330кВ і перейшов у режим холодної зупинки, як і п’ять інших реакторів раніше.

«Наразі відновлено лінію 750/330 кВ, яку використовують для забезпечення електростанції необхідним для її функцій безпеки ресурсом, а раніше відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві», – пояснили в агентстві, додавши, що обидві лінії можуть отримувати електроенергію від мережі через розподільчий пункт сусідньої ТЕС.

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі наголосив, що, незважаючи на наявність уже двох ліній електропередачі, які забезпечують доступ ЗАЕС до зовнішнього джерела живлення, ситуація з ядерною безпекою та захистом на станції, розташованій у зоні бойових дій, залишається нестабільною.

У МАГАТЕ вкотре наголосили на необхідності створення зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС. В агентстві зазначили, що Ґроссі розпочав попередні консультації зі сторонами.

Українське МЗС заявило, що єдиним способом гарантувати ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції є її деокупація.

Російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.