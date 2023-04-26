«Гучна ніч» на Запоріжжі: голова ОВА повідомив про російські обстріли області

Російські військові обстрілювали Запорізьку область вночі проти 26 квітня, повідомив голова області Юрій Малашко вранці в середу.

«Ворог здійснив 67 ударів по 19 мирним громадам: 53 артобстріли, шість атак з РСЗВ, сім із застосуванням БПЛА та один авіаудар», – заявив він.

За словами Малашка, ніхто не постраждав, водночас у області зафіксували 37 нових руйнувань.

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Напередодні ввечері у Запоріжжі щонайменше двічі було чутно вибухи, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Російські війська регулярно обстрілюють територію Запорізької області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.