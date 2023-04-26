Сили оборони відбили 39 атак РФ на Бахмутському, Авдіївському й Мар’їнському напрямках – штаб

Російські війська за добу завдали трьох ракетних ударів, 13 авіаційних ударів та 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та критичній інфраструктурі, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 квітня.

«Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку», – йдеться в повідомленні.

У Бахмуті тривають важкі бої, штаб повідомляє про безуспішні наступальні дії російських військ в напрямку Богданівки, Хромового та Кліщіївки, а також на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Читайте також: У Запоріжжі повідомляють про звуки вибухів

На Запорізькому та Херсонському напрямках, згідно зі зведенням, російські війська продовжують оборонні дії. Протягом доби понад 40 населених пунктів зазнали обстрілів.

«Внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб по населеному пункту Кізомис, пошкоджено понад 10 житлових будинків мирних громадян. Два – повністю зруйновані. Також руйнувань зазнала місцева церква та інша цивільна інфраструктура», – повідомляє командування.

За даними Генштабу, українська авіація напередодні завдала шість ударів по місцях зосередження російських військ, удару по зенітно-ракетному комплексу, також було збито два розвідувальних російських безпілотники – «Зала» та «Орлан-10».