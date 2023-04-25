Росія може скасувати мораторій на розміщення ядерних ракет середнього та малого радіусу дії – представник МЗС

Росія може скасувати самопроголошений мораторій на розміщення ракет середнього та малого радіусу дії наземного базування, заявив керівник відділу нерозповсюдження ядерної зброї МЗС Росії Володимир Єрмаков.

В інтервʼю державній агенції ТАСС 25 квітня Єрмаков сказав, що Росія виконуватиме мораторій залежно від дальності розміщення американських ракет, їхніх характеристик і здатності досягати Азійсько-Тихоокеанського регіону.

«Зокрема, готовність Росії продовжувати дотримуватись одностороннього мораторію на розміщення ракет середнього та малого радіусу дії наземного базування в окремих регіонах принципово залежатиме від конкретних параметрів дальності американських ракет. Але навіть зараз ми можемо з упевненістю сказати, що дестабілізаційні військові програми Сполучених Штатів і їхніх союзників роблять наш мораторій все більш і більш крихким, як в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, так і в Європі», – сказав Єрмаков.

Сполучені Штати в 2019 році вийшли з договору з Росією про ліквідацію ракет середнього та малого радіусу дії.

Угода, підписана в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і радянським генеральним секретарем Михайлом Горбачовим, обмежувала обидві країни від розміщення балістичних ракет наземного базування, крилатих ракет і пускових установок ракет, які могли використовуватися для перенесення або ядерних, або звичайних корисних навантажень.

Тодішній міністр оборони США Марк Еспер заявив, що вихід із угоди був «прямим результатом постійних і неодноразових порушень договору Росією впродовж багатьох років».

Після рішення США Росія також оголосила про вихід з угоди. Але водночас Москва заявила, що продовжить фактичний мораторій на розміщення такої зброї.

У лютому 2023 року президент Росії Володимир Путін заявив, що зупиняє участь своєї країни в договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який обмежує кількість розгорнутих ядерних боєприпасів міжконтинентального радіусу дії.