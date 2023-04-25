Армія РФ обстріляла Нікопольщину, постраждали дві жінки – Дніпропетровська ОВА

Російські війська надвечір обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, в результаті чого постраждали дві жінки, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вогонь, зокрема, армія РФ відкрила по Марганцю та Нікополю.

«У Марганці постраждали дві жінки – 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно», – написав Лисак у Telegram.

Повідомляється, що у Марганці пошкоджено адміністративні, приватні і багатоквартирні будинки, розбито газопровід і лінії електропередачі. У Нікополі – приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин і автомобілі.

«Обстеження територій триває. Інформація уточнюється», – зазначив Лисак.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.