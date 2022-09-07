З Бердянська від початку війни виїхала більш ніж половина жителів – влада

Виконувач обов’язків міського голови Бердянська Олександр Свідло розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», яка кількість жителів залишила місто з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

«За нашими розрахунками, більш ніж половина мешканців вже виїхали і з початком навчального року кількість тих, що виїжджають збільшується, тому що більшість наших батьків у яких діти шкільного віку надають перевагу українській освіті», – сказав він.

Він додав: «Але ж в місті є і мешканці Маріуполя, що виїхали. Тому десь тисяч 50, думаю, мешканців зараз в місті залишається».

Бердянськ перебуває в російській окупації з 27 лютого. Після окупації місто залишилося без газопостачання, є постійні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. До міста не пропускають українську гуманітарну допомогу, немає «зелених» коридорів для евакуації.