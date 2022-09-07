Вода у Бердянську непридатна для споживання – в.о. міського голови

Після 40-годинного знеструмлення в Бердянську залишаються проблеми з водопостачанням, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» в. о. міського голови Олександр Свідло.



«Вчора о 5-й ранку почалося відновлення електропостачання в деяких районах. Зараз майже в усьому місці електропостачання відновлено, а водопостачання ще ні й там де воно відновлене, якість води дуже погана. Зі свідчень мешканців і відеороликів, які вони знімають, то колір води говорить про те, що, на мій погляд, вона не придатна до споживання», – зазначив Свідло.



За його словами, альтернативним джерелом постачання води є річка Берда.

«Але якість води зовсім непитна і система очищення води не справляється з тими викликами що є, тобто до очищення її до стандартів та норм питної води. Якісної альтернативи немає. Ситуація дуже небезпечна, вона, можливо, не сьогодні дасть свої знаки, однак, якщо споживати цю воду тривалий термін, то будуть дуже негарні наслідки для здоров'я», – додав Свідло.

4 вересня на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей ввечері пропадала електрика. Причиною відключення світла стало пошкодження високовольтних ліній електропередач, повідомили в Бердянському виконкому. Бердянськ перебував без електрики майже дві доби.