У Скадовську окупанти складають списки на «евакуацію» до Криму чи РФ – Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 3 квітня.

«Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом доби було відбито більш як 45 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», – повідомляє командування.

За зведенням, російські війська вели безуспішні наступальні дії на Лиманському напрямку в районах Невського та Серебрянського лісництв, а також в районах Авдіївки та Мар’їнки. Крім того, протягом доби українські війська відбили близько 20 атак в районі Бахмута.

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Крім того, командування фіксує ймовірну підготовку до вивезення місцевих жителів з окупованого Скадовська.

«У Скадовському районі Херсонської області, російська окупаційна так звана влада розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на «евакуацію» до Криму або на територію російської федерації. Відомо, що «евакуація» поки що проводитиметься на добровільній основі, у першу чергу вивозитимуть жінок та дітей», – йдеться в зведенні.

Редакція Радіо Свобода наразі не може підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Генштаб також звітує про п’ять ударів по районах зосередження російського особового складу та військової техніки, а також збиття російського розвідувального безпілотника.