«Втратила чоловіка на війні, але знайшла в собі сили». Подкаст «Свої серед своїх» з Аліною Карнауховою

Гостя п’ятого епізоду подкасту «Свої серед своїх» – Аліна Карнаухова, старша солдатка збройних сил України, військова фінансистка, дружина загиблого на фронті оборонця України.

У подкасті Радіо Свобода спілкується із українцями та українками, які стали до лав Сил оборони України у російсько-українській війні. Попередні випуски можна послухати тут.

Аліна Карнаухова розповіла про свою службу, а також про свого чоловіка – розвідника, майстра спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу Сергія Карнаухова, який 27 травня 2022 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Дібрівного в Харківській області.

Історія про них обидвох.

Волонтерство поблизу Донецька. Знайомство

Аліна Карнаухова родом із Українська, що за 40 кілометрів від Донецька. Коли у 2014-му почалася війна, вона волонтерила – возила військовим гарячу їжу. Так познайомилася із Сергієм – він служив у 93-тій окремій механізованій бригаді «Холодний Яр».

Тривалий час пара мала стосунки на відстані – Сергій служив, Аліна приїжджала до нього. У 2020-му одружилися, купили квартиру у Бердянську, Сергій завершив службу і повернувся до цивільного життя. У Бердянську обоє працювали на місцевому м'ясокомбінаті: Сергій – менеджером, Аліна – фінансистом.

«Провівши 6 років в окопах, Сергій точно заслуговував на те, щоб відпочити в нормальних людських умовах. Спати на чистій постільній білизні, митися у теплій воді. Мати все те, що має суспільство кожного дня, але не розуміє, наскільки це є цінним. Ми пожили цивільним життям, на жаль, недовго. Геть не стільки, скільки б хотілося», – розповідає Аліна Карнаухова.

Мобілізація і служба

Чоловік Аліни Сергій Карнаухов повернувся на службу зранку 24 лютого 2022-го року.

Подружжя залишило свою квартиру у Бердянську, забравши найнеобхідніше, і поїхали у Дніпро. Чоловік - у військову частину, Аліна знову почала волонтерити.

Сергій Карнаухов загинув у травні 2022-го під час бойового завдання на Ізюмському напрямку. Через три місяці Аліна вирішила приєднатися до ЗСУ.

«Я зрозуміла, що мені треба мобілізуватися і піти у військо, бо я вже буду серед своїх і відчувати підтримку однодумців»

Так вона пішла до військкомату у Дніпрі, де її вже добре знали – там була справа про загибель чоловіка. Аліна стала на облік за своєї спеціальністю фінансиста, знайшла військову частину, куди отримала відношення, і почала служити.

Друга причина, чому Аліна вирішила мобілізуватися – хотіла продовжити справу чоловіка. Каже, що не розчарувалася у своєму рішенні.

«Якщо тут в когось недостатньо патріотичні настрої, є синя книжка, яка зветься Статут. У ній все прописано, що кожен громадянин має певні обов'язки. Тому тут мені набагато комфортніше і простіше в плані емоційного комфорту»

Аліна зазначає, що особисто у війську не зустрічалася із сексизмом, хоч у її частині жінок лише 1% від загальної кількості військових.

Натомість з формою мала проблеми – у ЗСУ немає жіночого одягу.

Військовослужбовиці, зазвичай, вшивають під себе чоловічу форму.

Зручну форму Аліна отримала від ініціативи Arm Women Now.

Громадська організація «Жива»

Аліна Карнаухова у перші місяці після загибелі чоловіка стала співзасновницею спільноти для дружин загиблих героїв «Ми разом». Зараз вона співзасновниця власної громадської організації « Жива ».

В організації 20 співзасновниць, це дружини загиблих українських військових.

Займаються одразу кількома напрямками:

вшанування пам'яті,

ініціативами з перейменування вулиць,

створюють петиції щодо законодавчих ініціатив,

проводять тренінги з тактичної медицини.

Дівчата створюють групи підтримки, арт терапевтичні проєкти, виставки, пишуть книгу зі своїми історіями.

Аліна постійно у русі, їй складно нічого не робити, хоч і почувається втомленою. Але активність допомагає їй проживати горе.

«Попри те, що я втратила чоловіка на війні, я знайшла в собі сили продовжувати боротьбу», – каже Аліна Карнаухова.

Про свій шлях та про те, що її підтримує, Аліна розповіла у п’ятому епізоді подкасту «Свої серед своїх».

У епізоді ви почуєте про:

волонтерство біля лінії розмежування на початку війни;

чому у її регіоні було мало патріотично налаштованих людей;

як дізналася про загибель чоловіка;

про що сперечається із колегами на службі;

чому отримати виплату після смерті військового так складно і довго;

як змінилося ставлення оточуючих до неї після мобілізації.

Слухати подкаст можна на подкаст-платформах:

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