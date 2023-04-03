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Генштаб ЗСУ повідомив кількість відбитих за минулу добу атак військ РФ

Розпочалася чотириста четверта доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що наразі армія РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», – йдеться в ранковому зведенні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку армія РФ не припиняє штурмувати Бахмут, намагається взяти його під повний контроль.

«Наші воїни відбили понад 20 ворожих атак. Також наші захисники відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Іванівське», – повідомили у Генштабі.

Розпочалася чотириста четверта доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

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