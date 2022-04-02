Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В Енергодарі війська РФ стріляли по учасниках мітингу, поранені четверо людей

Панорама міста Енергодар

У місті Енергодар Запорізької області російські військові стріляли і кидали світлошумові гранати в учасників проукраїнського мітингу, які зібралися в центрі міста. Про це повідомили 2 квітня в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

За даними української влади, енергодарці заспівали гімн, після чого окупанти застосували проти них зброю. За даними офіційного телеграм-каналу «Енергоатому», поранені щонайменше четверо людей.

«Місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я», – ідеться в повідомленні.

3 березня війська РФ увійшли до Енергодара. Відтоді місто перебуває в окупації, мерія продовжила роботу з життєзабезпечення городян.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG