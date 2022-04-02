В Енергодарі війська РФ стріляли по учасниках мітингу, поранені четверо людей

У місті Енергодар Запорізької області російські військові стріляли і кидали світлошумові гранати в учасників проукраїнського мітингу, які зібралися в центрі міста. Про це повідомили 2 квітня в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

За даними української влади, енергодарці заспівали гімн, після чого окупанти застосували проти них зброю. За даними офіційного телеграм-каналу «Енергоатому», поранені щонайменше четверо людей.

«Місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я», – ідеться в повідомленні.

3 березня війська РФ увійшли до Енергодара. Відтоді місто перебуває в окупації, мерія продовжила роботу з життєзабезпечення городян.