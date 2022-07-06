Відбудова Маріуполя коштуватиме понад 14 млрд доларів – мер

Відбудова Маріуполя коштуватиме понад 14 мільярдів доларів, а повне відновлення міста займе 7-10 років, повідомив мер Вадим Бойченко.

За його словами, через війну в окупованому російськими силами місті знищені чи пошкоджені 1356 багатоповерхових будинків.

«Також розбомблено 40% приватних будинків. Більшість із них не підлягають реконструкції. Тому у планах – будівництво нових об’єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад 14 мільярдів доларів для проживання там 220 тисяч людей. Остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації. Про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес», – цитує Бойченка пресслужба Маріупольської міської ради в телеграмі.

За його словами, влада наразі співпрацює з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. «Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їхній досвід відбудови. Сподіваємося, що у «плані Маршалла» для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя», – додав Вадим Бойченко.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого, і сильно постраждав від російських обстрілів.

В українському уряді заявляють, що в окупованому Маріуполі зараз – одна з найбільших гуманітарних катастроф.