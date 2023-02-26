На Херсонщині російський снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів, є поранений – влада

Російські війська вкотре обстріляли Херсонщину, російський снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів – поранена людина, повідомляє обласна військова адмінстрація в телеграмі.



«Сьогодні ввечері армія рф вкрила артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади. Ворожий снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів. Через російський обстріл поранення дістав 55-річний чоловік. Бригада «швидкої» доставила постраждалого до найближчої лікарні, нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, минулої доби російські війська 78 разів атакували Херсонщину – загинули дві людини, 7 ще семеро поранені.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.