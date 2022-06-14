Бердянськ: окупанти планують встановити памʼятник «російському солдату-визволителю» (фото)

У Бердянську Запорізької області окупаційні сили планують встановити памʼятник російському солдату. Як повідомили проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» місцеві жителі, нещодавно у зеленій зоні Приморської площі міста, що на центральній набережній, провели «урочисте відкриття закладного каменя», на якому зазначено, що на цьому місці буде «памʼятник російському солдату-визволителю».
«Сподіваюся, що ЗСУ нас визволять раніше, ніж вони встановлять оце (памʼятник – ред.)», – поділився своїми враженнями один з бердянців.
Він зазначив, що через загрозу переслідувань, люди відкрито не висловлюють свого обурення такими подіями і переконаний, що як тільки наблизиться деокупація міста, жителі «допоможуть знести» цей камінь.
На минулому тижні в місті зʼявилися білдобрди до російського державного свята Дня Росії, яке відзначалося 12 червня.
- Бердянськ перебуває в російській окупації з 27 лютого.
- Після окупації місто залишилося без газопостачання, є постійні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.
- 21 березня українські правоохоронці отримали інформацію про те, що у інтернет-мережі опубліковане відео з особою, яка представляється як Сауленко Олександр Федорович. Чоловік повідомляв, що «бере на себе повноваження» з управління містом через начебто «повне самоусунення чинної влади і небажання співпрацювати з військово-цивільною адміністрацією». Самопроголошеному «меру» висунули підозру у колабораціонізмі, повідомили в Офісі генпрокурора України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4395 і поранення 5390 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. Серед загиблих – 275 дітей, серед поранених – 451.
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