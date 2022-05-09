Інтернет-трафік на Херсонщині може відстежувати ФСБ – правозахисники

Інтернет-трафік в окупованій російськими військами Херсонській області може відстежувати ФСБ і правоохоронні органи Росії, повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» голова правління правозахисної організації «КримSOS» Денис Савченко.

«Не були готові (користувачі), що за ними можуть почати стежити, до того, що трафік йтиме через Крим на РФ, а отже, може відстежуватися ФСБ або іншими правоохоронними органами Росії. Ми спостерігаємо, що рівень використання VPN або захищених месенджерів є недостатньо високим, що збільшує ризики для користувачів інтернету», – зазначив Савченко.

Він раніше також повідомляв, що зберігається ризик для власників локальних інтернет-провайдерів Херсонської області, яких російські військові можуть викрадати або примушувати до співпраці будь-яким іншим способом.

Минулого тижня фахівці операторів та Державної служби спеціального зв’язку України змогли відновити мобільний зв’язок у Херсоні, про що повідомили у відомстві.

«Було перебито волоконно-оптичну мережу між Херсоном та Миколаєвом, близько 20 кілометрів від міста Миколаїв, постійно там велися обстріли», – заявив глава служби Юрій Щиголь, додавши, що завдяки діям українських військових армію РФ вдалося відтіснити, що дозволило спеціалістам відновити зв’язок.

Він зазначив, що Україна звернулася до Міжнародної спілки електрозв’язку щодо застосування санкцій проти Росії за направлення трафіку з Херсона на окуповану територію.