Ранковий обстріл Миколаєва: одна людина поранена, пошкоджений 21 будинок – мер

Внаслідок російських обстрілів Миколаєва вранці 30 травня в місті поранена одна людина, пошкоджений 21 приватний будинок, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими окупантами, в одному з районів міста було пошкоджено 21 приватний будинок. В основному, це покрівля і вікна. Є ушкодження і зовнішніх стін. Станом на 14:00 відомо про одного пораненого», – написав він у телеграмі.

Сєнкевич додав, що в місті оголошена загроза артилерійського обстрілу, і закликав жителів «бути максимально обережними».

Напередодні мер Миколаєва повідомляв про загибель одного і поранення двох цивільних у місті через обстріли з боку військ РФ.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.