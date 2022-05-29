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Через ранковий обстріл Миколаєва загинула людина, зараз знову чути вибухи – мер

Олександр Сєнкевич повідомив, що зараз у Миколаєві знову чути вибухи, і закликав людей перебувати в укриттях

Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва одна людина загинула, ще дві поранені, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено три багатоповерхівки (вибито близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах). Станом на 16:00, відомо про двох поранених осіб. Ще одна людина загинула», – написав він у телеграмі.

Сєнкевич також підтвердив повідомлення про нові атаки на Миколаїв.

«Наразі у місті знову чути вибухи! Прошу усіх бути максимально обережними! Пройдіть в укриття. Якщо залишаєтесь вдома, дотримуйтесь правила двох стін», – закликав він.

Як повідомила Миколаївська облрада, через обстріли минулої доби в області поранені 32 людини.

Загалом, за даними облради, станом на 29 травня в миколаївських лікарнях перебувають 258 постраждалих внаслідок російських атак на Миколаївщину.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити станом на 26 травня загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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