Авіація знищила ще один російський склад боєприпасів на півдні України – Повітряні сили ЗСУ

Українська авіація знищила ще один російський склад боєприпасів на півдні України, повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



«Ударна авіація Повітряних Сил знищує склад боєприпасів ворожого угруповання військ на південно-бузькому напрямку. Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили скупчення озброєння та військової техніки на ізюмському та донецькому напрямках», – йдеться у повідомленні.

Раніше 12 липня мер Мелітополя із посиланням на місцевих повідомив, що горить військова база, яку захопили російські війська. За його даними, саме туди окупанти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.