На Херсонщині українська авіація завдала удару по російських складах боєприпасів – ОК «Південь»

На Херсонщині український винищувач завдав удар по двох російських складах боєприпасів, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».

«Всього підрозділами сил оборони виконано понад 120 вогневих завдань. Результати влучань та ворожих втрат уточнюються», – повідомляють у командуванні.

Станом на 1 липня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 35 750 своїх військових, 1577 танків, 3736 бойових броньованих машин, 796 артилерійських систем та 246 РСЗВ.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.