Місцеві повідомляють по потужні вибухи в Бердянську

Після обіду 2 червня в окупованому Бердянську повідомляють про низку потужних вибухів, передає проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Як повідомили проєкту місцеві жителі, які не називають своїх імен з міркувань безпеки, вибухи пролунали в районі морського порту – спочатку два, а потім ще один. Їх було чутно навіть у передмісті.

«Так гучно, що аж руки тремтять», – поділився житель Бердянська.

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З чим пов’язані ці вибухи, жителі наразі не знають. Наразі немає можливості перевірити інформацію незалежно.

У Чорноморському флоті Росії раніше повідомили, що в місті нібито «ведеться розмінування об’єктів порту для прийому в подальшому цивільних суден».