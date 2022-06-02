Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Місцеві повідомляють по потужні вибухи в Бердянську

За словами місцевих, вибухи було чутно навіть у передмісті

Після обіду 2 червня в окупованому Бердянську повідомляють про низку потужних вибухів, передає проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Як повідомили проєкту місцеві жителі, які не називають своїх імен з міркувань безпеки, вибухи пролунали в районі морського порту – спочатку два, а потім ще один. Їх було чутно навіть у передмісті.

«Так гучно, що аж руки тремтять», – поділився житель Бердянська.

Читайте також: «Війна» з мʼяким знаком, ціни в рублях, небезпека з-під крану та в морі. Життя Бердянська в російській окупації

З чим пов’язані ці вибухи, жителі наразі не знають. Наразі немає можливості перевірити інформацію незалежно.

У Чорноморському флоті Росії раніше повідомили, що в місті нібито «ведеться розмінування об’єктів порту для прийому в подальшому цивільних суден».

Не сезон. Безлюдні пляжі та море окупованого Бердянська (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Не сезон. Безлюдні пляжі та море окупованого Бердянська (фотогалерея)

Травень у Бердянську цього року як ніколи безлюдний.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG