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Окупанти підняли російський прапор у Скадовську замість українського – мер

«Жоден працівник виконкому не буде працювати в будівлі під ворожим прапором», заявив мер Скадовська Олександр Яковлєв

Російські окупаційні війська в Скадовську, Херсонська область, зняли прапори України і підняли замість них російські, повідомив мер міста Олександр Яковлєв.

«Сьогодні зранку у Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради, та з флагштоку в центрі міста. Причепили свої триколори», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

За оцінкою Яковлєва, такі дії загарбників свідчать про те, що в подальшому вони відповідають за те, що відбувається в місті.

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«Скадовська міська рада не буде співпрацювати з окупантами, тому відсьогодні жоден працівник виконкому не буде працювати в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді продовжується», – додав мер міста.

13 березня до Скадовська Херсонської області заїхала колона техніки російських військ, повідомив мер міста Олександр Яковлєв. Зараз місто перебуває під контролем російських військових.

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