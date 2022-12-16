ОГП: у Херсоні затримали працівників пенітенціарної служби, їх підозрюють у держзраді

У Херсоні затримані четверо працівників пенітенціарної служби, їм повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це 16 грудня інформує сайт Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, працівники виправної колонії після захоплення Херсона перейшли на бік ворога. Вони погодилися служити в окупаційному органі виконання покарань – так званій «Північній виправній колонії №90». Троє з них зайняли посади молодших інспекторів відділу нагляду та безпеки, а четвертий став заступником чергового помічника начальника у псевдооргані. Вони виконували вказівки представників країни-агресора, достовірно знаючи, що діють на порушення правових норм і стандартів поводження з в'язнями», – ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР у місті Мелітополі.

Раніше в Херсоні затримали та повідомили про підозру у держзраді трьом працівникам Херсонського слідчого ізолятора та ще одному працівнику ДУ «Північна виправна колонія №90», які пішли на співпрацю з представниками країни-агресора та служили в окупаційному органі виконання покарань. Наразі за клопотанням прокуратури вони утримуються під вартою.