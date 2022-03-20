Автобуси для евакуації жителів Маріуполя заїхали до Бердянська – міськрада Маріуполя

Українська влада евакуює з Бердянська Запорізької області жителів оточеного Маріуполя, які змогли вибратися зі зруйнованого обстрілами російських військових міста. Про це зранку 20 березня повідомляє в мережі Telegram Маріупольська міська рада.

«Посадка до автобусів відбувається на майданчику біля міського спорткомплексу (Мелітопольське шосе, 27). Відправлення автобусів - об 11-00. Окрім цього, чергові 5 автобусів для продовження евакуації мешканців Маріуполя виїжджають із міста Запоріжжя до Бердянська», – ішлося в першому повідомленні маріупольської влади.

Згодом міськрада Маріуполя повідомила про другу колону автобусів для евакуації.

«Ще одна колона з пʼяти автобусів вирушила до Бердянська, де на евакуацію очікують жителі Маріуполя! Дякуємо Запорізькій обласній та міській адміністрації за допомогу в порятунку маріупольців!» – пише пресслужба міськради.

Як заявила напередодні міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, протягом дня 19 березня з Маріуполя вивезли понад 4 тисячі людей.

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру Маріуполя через постійні обстріли, перешкоджаючи евакуації з міста цивільних. Росія обстріли мирного населення неодноразово заперечувала.