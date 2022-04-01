Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ в Маріуполі геноцидом

У Маріуполі загиблих ховають у дворах житлових будинків, березень 2022 року

Маріупольська міська рада закликає світову спільноту визнати дії російських військових у Маріуполі геноцидом українського народу.

«Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії Російської Федерації у Маріуполі геноцидом українського народу. Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії армії Російської Федерації воєнними злочинами, а президента РФ Володимира Путіна – воєнним злочинцем», – йдеться у повідомленні міськради у telegram.

Сесію Маріупольської міської ради провели вперше від початку війни. Депутати зібралися в онлайн форматі.

На позачерговій сесії місцеві депутати також закликали світову спільноти об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації.

Вже кілька тижнів російські війська тримають Маріуполь в облозі, регулярно його обстрілюючи з різних видів озброєнь. У місті гуманітарна катастрофа – немає води, їжі, медикаментів, зв'язку, тепло та електропостачання. Зруйновано 90% будівель. Загиблих ховають у братських могилах.

Досі, попри домовленості, немає безпечного коридору для вивезення цивільних, для підвезення їжі та ліків. Російська армія піддає обстрілам усі можливі шляхи виїзду з міста. Однак, за даними української влади, тисячі жителів Маріуполя, зокрема і діти без батьків, були, із порушенням міжнародного права, вивезені на територію Росії.

За останніми даними, на евакуацію із Маріуполя ще чекають чекає понад 160 тисяч людей.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG