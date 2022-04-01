Міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ в Маріуполі геноцидом

Маріупольська міська рада закликає світову спільноту визнати дії російських військових у Маріуполі геноцидом українського народу.



«Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії Російської Федерації у Маріуполі геноцидом українського народу. Визнаємо та закликаємо світову спільноту визнати дії армії Російської Федерації воєнними злочинами, а президента РФ Володимира Путіна – воєнним злочинцем», – йдеться у повідомленні міськради у telegram.

Сесію Маріупольської міської ради провели вперше від початку війни. Депутати зібралися в онлайн форматі.

На позачерговій сесії місцеві депутати також закликали світову спільноти об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги Маріуполю та організованої повної евакуації.

Вже кілька тижнів російські війська тримають Маріуполь в облозі, регулярно його обстрілюючи з різних видів озброєнь. У місті гуманітарна катастрофа – немає води, їжі, медикаментів, зв'язку, тепло та електропостачання. Зруйновано 90% будівель. Загиблих ховають у братських могилах.

Досі, попри домовленості, немає безпечного коридору для вивезення цивільних, для підвезення їжі та ліків. Російська армія піддає обстрілам усі можливі шляхи виїзду з міста. Однак, за даними української влади, тисячі жителів Маріуполя, зокрема і діти без батьків, були, із порушенням міжнародного права, вивезені на територію Росії.



За останніми даними, на евакуацію із Маріуполя ще чекають чекає понад 160 тисяч людей.