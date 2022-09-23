У Генічеську повідомляють про заїзд додаткової кількості військових через псевдореферендум

Напередодні старту так званого референдуму в окупований Генічеськ заїхала додаткова кількість російських військових, повідомили проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» місцеві жителі на умовах анонімності з міркувань безпеки.

«Вчора ввечері заїхало до міста п’ять мікроавтобусів із військовими. Телефонують квартальні і кажуть сьогодні залишатися дома і проголосувати. Будуть ходити по домівках», – розповів один зі співрозмовників, який зараз перебуває у Генічеську.

З огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

23 вересня призначені Росією адміністрації на чотирьох українських територіях, які частково контролюються Москвою, розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.