Із Сімферополя продовжують відправляти автобуси в Херсон, попри дані про пошкодження Антонівського мосту

У касах сімферопольської автобусної станції «Курортна» продовжують відправляти рейсові автобуси в окупований Росією Херсон, а також міста Мелітополь і Бердянськ Запорізької області, незважаючи на повідомлення про пошкодження ЗСУ Антонівського мосту.

«Нам жодних вказівок щодо припинення продажу квитків до Херсона поки не надходило. Як і раніше, вирушають усі три рейси на день», – повідомила кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії касирка автостанції «Курортна».

За її словами, вартість проїзду залишилася незмінною – 1300 рублів.

У свою чергу, дівчина, яка раніше взяла квиток до Херсона, розповіла, що її рідний брат із Херсона вранці телефоном повідомив, що Антонівський міст нібито влада збирається перекрити на три години, щоб «залатати всі дірки після нічного ракетного обстрілу ЗСУ».

Автостанція «Курортна» – єдина на окупованому півострові, звідки з 1 липня 2022 року з ініціативи призначеної Росією влади Криму здійснюються регулярні автобусні перевезення до адміністративного кордону з Херсонською областю на Чонгар і поблизу Армянська, де з 2014 року функціонують російські пункти пропуску. Після проходження там митного і прикордонного контролю пасажири прямують до кінцевих пунктів – Херсона, Мелітополя та Бердянська – на автобусах уже місцевих, українських, перевізників.

Ввечері 26 липня українські військові знову завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні. Призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» окупованої Херсонщини Кирило Стремоусов зазначив, що рух мостом закрили через пошкодження після удару українських військ.

Антонівський міст – єдиний у Херсоні через річку Дніпро, в тому числі для транспортування військами РФ своєї техніки і боєприпасів. Раніше вже повідомляли про пошкодження цього мосту через удари українських військ.

У британській розвідці раніше заявляли, що будь-яка спроба росіян побудувати тимчасову переправу через Дніпро «буде операцією з дуже високим ризиком», а якщо переправи через Дніпро не буде – «російські війська в окупованому Херсоні будуть відрізаними, і це стане значним військово-політичним ударом для Росії».