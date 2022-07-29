У ОГП розповіли про справи через сприяння окупаційним силам на Херсонщині

В Офісі генерального прокурора заявили, що заочно повідомлено про підозру громадянину України у пособництві державі-агресору та у колабораційній діяльності.

«За даними слідства, колишній учасник тероборони України в Херсонській області на початку червня 2022 року, перебуваючи на території міста Херсон, закликав через засоби масової інформації військовослужбовців ЗСУ, територіальну оборону, резервістів та громадян, які не сприймають окупаційну владу, скласти зброю та підтримати ворога. Також він передав окупаційній адміністрації держави-агресора персональні відомості про учасників Сил ТрО. Тим самим підозрюваний вчинив дії, спрямовані на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, двом громадянам України заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

«За даними слідства, у травні 2022 року мешканець м. Херсона вступив у злочинну змову з окупаційними військами РФ та добровільно погодився зайняти псевдопосаду «голови військово-цивільної адміністрації Голопристанської міської територіальної громади Скадовського району Херсонської області». Виконуючи функції керівника незаконного органу, підозрюваний з червня «призначає» голів сільських адміністрацій на підвідомчій йому території. Також встановлено, що місцева мешканка, реалізуючи свої політичні амбіції, зайняла посаду так званого «першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Голопристанської міської територіальної громади Скадовського району Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додають: «До призначень окупаційною владою так званий «голова» займався підприємницькою діяльністю, а його пособниця очолювала один із відділів виконавчої влади Чулаківської сільської об’єднаної територіальної громади».

Останнім часом Збройні сили України просуваються на південному напрямку.

27 липня в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що українські військові завдали точкових ракетних ударів по Антонівському мосту в Херсоні. Він був єдиним шляхом у місті через річку Дніпро – зокрема, для транспортування військами Росії своєї техніки та боєприпасів. Раніше вже був пошкоджений цей міст ударами українських військ.

Британська розвідка 28 липня в своєму щоденному звіті заявила, що контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів.