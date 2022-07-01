З окупованого Бердянська до Туреччини прибуло судно з зерном, Київ просить Анкару «вжити невідкладних заходів» – посол

До турецького порту Карасу увійшло судно Zhibek Zholy з окупованого Бердянська, Україна попросить Туреччину «вжити невідкладних заходів» – повідомляє посол України у Туреччині Василь Боднар.

«До порту Карасу увійшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Є хороша комунікація та тісна співпраця з органами влади ТР. Переконаний, що ухвалені рішення упередять спроби порушення суверенітету України», – написав він у фейсбуці.

Reuters з посиланням на документ, з яким ознайомилася агенція, повідомляє, що Україна просить Туреччину затримати та заарештувати судно. У листі від 30 червня до Міністерства юстиції Туреччини Генеральна прокуратура України повідомляє, що Zhibek Zholy, який йшов під прапором Росії, причетний до «незаконного експорту українського зерна».

Наразі немає підтвердження інформації щодо змісту цього листа ОГП з інших джерел.

30 червня голова призначеної Москвою окупаційної адміністрації в Запорізькій області Євген Балицький заявив, що торгове судно з сімома тисячами тонн зерна залишило окуповане Росією українське місто Бердянськ. Він заявив, що судно прямує до «дружніх країн», не уточнивши, які саме країни вважаються «дружніми».

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Україна і західні держави звинувачують Росію в крадіжці українського зерна і блокуванні українських портів, що ставить під загрозу світові продовольчі постачання.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. А у Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.

На початку червня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не перешкоджатиме вивезенню зерна з України. Він запропонував зробити це через окуповані Росією порти Маріуполя і Бердянська, порти, контрольовані Україною, та залізницею через Румунію, Польщу і Білорусь.