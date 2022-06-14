Голова ОВА розповів, як на Херсонщині отримують українські зарплати і соцвиплати

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута у ранковому ефірі Радіо Свобода розповів, як на тимчасово окупованій Херсонщині отримають українські зарплати, пенсії, соціальні виплати.

За його словами, всі бюджетні виплати надходять на окуповану територію.

«Працює по всім українським законам «ПриватБанк». Вони вирішують проблеми, задачі, наповнюють банкомати завдяки внутрішньому обороту гривневому, що є. Люди можуть розрахуватись, перекинути один одному з карти на карту. Гроші надходять на картки людям, які мають зарплати, пенсії, соціальні виплати», – сказав Лагута.

Він зазначив, що окупаційна влада почала видавати заробітну зарплату в рублях тим підприємствам, управлінням, держслужбовцям, які перейшли на бік російських загарбників.

Лагута додав, що вже два тижні, як на Херсонщині окупанти відключили український зв’язок та інтернет.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто – в окупації.

25 травня російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України. У Офісі президента України назвали це «юридично нікчемним» документом, який потрібен Путіну винятково як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.